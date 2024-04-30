Іспанія

Іспанський фахівець поділився своїми думками після гри з Валенсією.

Головний тренер Барселони Хаві прокоментував перемогу своєї команди над Валенсією (4:2) у матчі 33 туру чемпіонату Іспанії.

"Дальні закиди створювали нам проблеми, навіть більше, ніж самі єдиноборства, нам заважали підбирання Валенсії. Вона відпрацьовує такі дії, вона зробила їх ключовим елементом своєї гри. Вона має необхідну підготовку, і вона таким чином створила чотири або п'ять моментів.

Радий і задоволений нашим ставленням до справи, оскільки через помилки нам довелося відіграватись. Індивідуальні помилки були, проте ми продемонстрували добре організовану гру та хорошу структуру атаки. Нам треба грати спокійніше.

Фермін чудово користується вільними зонами, робить забігання із глибини. Ми створювали моменти, але, як на мене, мали створити набагато більше. Але матч загалом вдався", — наводить слова Хаві AS.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Барселона — Валенсія.