Іспанія

Трансферна сага за участі гравця збірної Франції виходить на фінішну пряму.

Мадридський Реал може вже наступного тижня (3-9 червня) оголосити про підписання центрального нападника Кіліана Мбаппе, передає журналіст Фабріціо Романо.

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За даними Романо, всі необхідні для остаточного оформлення трансферу 25-річного француза документи підписано. Журналіст нагадав, що Мбаппе прийняв рішення щодо свого майбутнього ще в лютому цього року.

Мбаппе виступав за ПСЖ із літа 2018 року і з того часу відіграв за паризький клуб 308 матчів у всіх турнірах, відзначившись 256 голами та 108 асистами.

Із ПСЖ Кіліан шість разів став переможцем французької Ліги 1, тричі виграв Суперкубок Франції та чотири рази здобув Кубок Франції.