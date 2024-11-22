Іспанія

Тим часом, Готі Лопес забив свій перший м'яч за команду у дебютній грі.

Реал Сосьєдад у матчі 1/64 фіналу Кубку Іспанії в гостях розгромив Хове з рахунком 5:0.

Для головного тренера "біло-блакитних" Іманоля Альгуасіля це був 300 матч на чолі команди із Сосьєдаду.

За 300 матчів Сосьєдад здобув 141 перемогу, 77 разів зіграв внічию та 82 рази програв.

Нагадаємо, Альгуасіль очолює баскський клуб з 2018 року. Під його керівництвом команда здобула Кубок Іспанії в сезоні-2019/20.

У той же час півзахисник Мікель Готі Лопес відзначився першим голом у дебютній грі за основну команду Сосьєдада.

Після 13 турів Реал Сосьєдад набрав 18 очок і займає восьме місце у турнірній таблиці Ла Ліги.