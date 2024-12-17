Іспанія

Найкращий гравець 2024 року за версією ФІФА висловився про свою нагороду.

У катарському місті Доха Міжнародна федерація футболу провела свою щорічну традиційну церемонію The Best FIFA Football Awards 2024, в рамках якої ми дізналися ім'я найкращого футболіста минулого футбольного року за версією ФІФА.

За підсумками голосування, найкращим гравцем минулого сезону став вінгер мадридського Реала та збірної Бразилії Вінісіус Жуніор, який із 48 балами випередив Родрі (43) та Джуда Беллінгема (37).

24-річний бразилець поділився емоціями після вручення йому вищезгаданої нагороди.

"У дитинстві це здавалося неможливим. Коли я був маленьким, я бачив бідність і злочинність, і те, що я зміг потрапити сюди, є дуже важливим для мене.

Я хочу подякувати всім. Я хочу довго грати за Реал Мадрид. Також хочу окремо подякувати своєму рідному клубу Фламенгу, де я починав свою кар'єру. Усім дякую", — цитує слова Вінісіуса Жуніора Marca.