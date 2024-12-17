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До вашої уваги імена найкращих та символічна збірна у жіночому футболі за підсумками сезону-2023/24.

У катарському місті Доха Міжнародна федерація футболу провела свою щорічну традиційну церемонію The Best FIFA Football Awards 2024, в рамках якої у голосуваннях визначили найкращих за підсумками минулого сезону у різних номінаціях.

Так, у жіночому футболі найкращою футболісткою стала півзахисниця збірної Іспанії та Барселони Айтана Бонматі, яка протягом минулого сезону виграла на міжнародному рівні Лігу націй, а на клубному рівні відіграла безпосередню роль у завоюванні внутрішнього треблу та тріумфі у Лізі чемпіонів серед жінок.

Найкращою тренеркою у жіночому футболі в 2024 році було визнано Емму Гейс, яка на чолі збірної США виграла титул WSL і олімпійське золото.

Для спеціалістки це вже друга така нагорода у тренерській кар'єрі.

Статус найкращої голкіперки сезону-2023/24 відійшов до Алісси Ніхер, яка представляє Чикаго Ред Старз та збірну США.

Головні свої здобутки Алісса колекціонувала саме на міжнародному рівні. Ось їхній список:

Легендарна Марта (Орландо Прайд, Бразилія) стала першою в історії володаркою "премії Марти", яка від цього року буде вручатися за найкращий гол у сезоні у жіночому футболі.

Цю нагороду, яка названа в її ж честь, Марта отримала за гол, забитий за збірну Бразилії у ворота Ямайки.

Символічна жіноча збірна сезону-2023/24 за версією FIFA The Best виглядає наступним чином:

Зазначимо, що у рамках вручення нагород The Best FIFA Football Awards 2024 бралися до уваги досягнення, здобуті з 21 серпня 2023 року по 10 серпня 2024 року.