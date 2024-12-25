Іспанія

Контракт гравця спливає у червні 2025 року.

Захисник Баєра Йонатан Та може продовжити кар'єру в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, у послугах 28-річного німця зацікавлена ​​Барселона, яка вже розпочала переговори з футболістом.

Керівництво "блаугранас" пропонує Йонатану скромніші умови, ніж конкуренти, проте захисник не проти виступати на Камп Ноу.

Барселона запропонувала невеликий підписаний бонус за підписання контракту терміном на три роки з можливістю продовження угоди. Відповідь гравця очікується до 15 січня.

Цього сезону Та, контракт якого розрахований до літа 2025 року, провів 23 матчі, у яких відзначився двома голами.