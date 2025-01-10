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Олександр Піхальонок поділився враженнями від тренувальних буднів на зборах у Туреччині.

Півзахисник київського Динамо Олександр Піхальонок прокоментував підготовку "біло-синіх" на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

"Кожен день на зборах важкий, тож сьогоднішній запам’ятався, як і попередні, насиченою роботою. Найголовніше — набрати свої кондиції та підготуватися до першого офіційного поєдинку.

Найважчий період, думаю, як і для кожного футболіста, — це робота без м’яча, біг по колу. Для мене особисто це найважче. Коли ж працюєш із м’ячем, який би обсяг не давався, це все ж таки інше.

Ми зараз перед великими навантаженнями, але це нормально для зборів. І задля матчу з Магдебургом послаблень у навантаженнях робити не будуть", — наводить слова Піхальонка прес-служба клубу.

Нагадаємо, сьогодні Динамо проведе перший матч на зборах, де суперником буде німецький Магдебург. Гра розпочнеться о 15:00.