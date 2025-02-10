Іспанія

"Блаугранас" забили 41 гол за 11 матчів цього року.

Барселона у матчі 23 туру іспанської Ла Ліги у гостях впевнено обіграла Севілью (4:1).

За інформацією OptaJose, команда Ганса-Дітера Фліка змогла забити 41 гол у 11 матчах 2025 року, що є найкращим стартом "блаугранас" з 1943 року.

Тоді Барселона виступала під керівництвом Хуана Хосе Ногеса та забив 42 м'ячі у 11 матчах нового року.

Після 23 турів Барселона набрала 48 очок і посідає третє місце у Ла Лізі, відстаючи від Реала на два бали.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Севілья — Барселона.