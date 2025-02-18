Іспанія

Ганс-Дітер Флік відреагував на вихід "блаугранас" на перше місце у Ла Лізі.

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік прокоментував перемогу своєї команди у матчі 24 туру Ла Ліги проти Райо Вальєкано (1:0).

"Це була дуже важка гра проти хорошого суперника. Звісно, ​​і футболісти, і тренерський штаб задоволені. Не скажу, що це наш максимум, адже могли зіграти ще краще, але результат є. Дев'ята гра без поразок – це каже саме за себе.

Сьогоднішня перемога для нас є важливою. Ми щасливі, ми на вершині Ла Ліги. Це дуже важливо і для команди, і для вболівальників. Я казав, що ми боротимемося до кінця, і ми робимо це.

Щодо скасованого голу – я не бачив моменту, але у нас є ВАР, і я довіряю системі відеоповторів. Це все, що можу сказати про спірні епізоди", — наводить слова Фліка Marca.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Барселона — Райо Вальєкано.