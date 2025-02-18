Іспанія

Бразильський футболіст щасливий в іспанській Ла Лізі.

Вінгер Бетіса Антоні, який виступає за іспанський клуб на правах оренди з Манчестер Юнайтед, прокоментував свої успіхи в Ла Лізі.

"Найголовніше — бути щасливим, і я дуже щасливий у Бетісі. Все відбувається природно. Тут я можу показати футбол, який привів мене до Європи.

Я не ставлю перед собою певних цілей. Я продовжую старанно працювати, насолоджуватися життям та концентруватися щодня. Давайте продовжувати так само", — наводить слова Антоні Yahoo! Sports.

Після зимового переходу в Бетіс, 24-річний бразилець провів чотири матчі, в яких забив три м'ячі та віддав один асист.

"Ми відправляли до МЮ всі переміщення та дані про гравця протягом тижня, щоб вони могли бачити, що відбувається. У нас дуже хороші стосунки з Юнайтед та з гравцем. Є ймовірність, що він продовжить виступати тут наступного сезону? Чому б і ні", — додав генеральний директор "бетікос" Рамон Аларкон.

Після 24 турів Бетіс набрав 32 очки і посідає восьме місце у Ла Лізі.