Іспанія

Рефері висловився з приводу скандального епізоду в матчі Ла Ліги.

Мадридський Реал у рамках двадцять четвертого туру іспанської Ла Ліги зіграв унічию на полі памплонської Осасуни.

Осасуна — Реал Мадрид 1:1 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Найбільш суперечливим епізодом у цій грі стало рішення головного арбітра Хосе Луїса Мунуери Монтеро продемонструвати червону картку півзахиснику гостей Джуду Беллінгему за нібито нецензурні висловлювання на його адресу.

Пізніше гравець спробував пояснити, що між ним та рефері відбулось суто непорозуміння через невірне трактування англійського вислову, у чому півзахисника підтримав головний тренер Реала Карло Анчелотті.

Тим часом на Мунуеру Монтеро в соціальних мережах уже почали "нападати" вболівальники мадридського клубу, а Королівська федерація футболу Іспанії розпочала розслідування його "позаспортивної діяльності".

Зрештою, це підштовхнуло арбітра дати розлоге інтерв’ю місцевій пресі.

"Я тут для того, щоб розповісти про заснування мною компанії Talentus Sports, яка займається консалтингом та спортивним менеджментом. З першої ж хвилини її існування я був першим, хто передав свої справи в розпорядження цій фірмі, бо довіряю своїм людям. Ми дуже спокійні і хочемо спростувати багато наклепів, які були сказані за останній час.

У моєму житті жодна спортивна організація чи клуб не заплатили мені жодної копійки, ніколи. Завтра я надішлю RFEF рахунки за проведені мною конференції. Нуль євро, нуль зв'язків з будь-якими організаціями чи клубами.

Є інтереси якихось людей, від яких ми страждаємо місяцями. Тепер настала моя черга, але як довго комітет арбітрів перебуває під цією атакою?

Моїх племінників паплюжать, моїх дев'ятьох братів і сестер розривають на шматки, мій 80-річний батько сьогодні пішов на месу і... Тут я краще замовкну. Що ми творимо?

Як ми можемо показувати в пресі те варварство, про яке ми зараз говоримо? Ми збожеволіли? Ми контролюємо насильство чи сприяємо йому? Це виходить із-під контролю, який вид спорту ми створюємо? Це вже не футбол.

Коли я побачив цю новину, то першим ділом зателефонував до RFEF і надав їм усю інформацію, щоб розібратися з усіма цими містифікаціями та брехнею, які були поширені. Ми вже звикли до цього за кілька місяців... Я брав активну і безпосередню участь у роз'ясненні діяльності компанії, якою керую.

Ми дуже спокійні, прагнемо прояснити ситуацію і спростувати наклепи і неправду, які сьогодні поширюються. Коли я побачив цю новину, я сказав: "Цього просто не може бути". Я зателефонував до RFEF, і перша людина, яка поширила неправдиву інформацію про мене, може готуватись до суду. Це вже в офісі моїх юристів.

Чим займається моя компанія? Я вже багато років проводжу конференції. Намагаюся донести цінності арбітражу до молоді. Оскільки я роблю це вже давно, у мене виникла ідея створити компанію.

Уже рік я та інші спортсмени і спортсменки читаємо лекції для організацій різного роду. Як додаткову послугу, і саме через це виник увесь цей ажіотаж — ми надаємо безкоштовну послугу на Linkedin людям, які відвідують ці конференції, без жодного прибутку, будьмо відверті, ані економічного, ані контактного, бо ми створюємо базу даних з пропозиціями роботи, що генеруються спортом, баскетболом, тенісом, футболом...

Це для того, щоб молоді люди, які отримали післядипломну освіту в галузі спорту, мали довідкове джерело, на якому вони могли б побачити ці пропозиції роботи. Ось і все. Це все, що ми хочемо зробити.

Президент RFEF Рафаель Лусан після цього зателефонував мені, щоб висловити свою підтримку. Сподіваюсь, що незабаром те, що має стати відомим усім, таки вийде назовні. Немає нічого зайвого в моїй діяльності поза межами поля.

Я читаю лекції вже багато років і створив компанію на майбутнє, оскільки в арбітражі у мене залишилось не так уже й багато кар’єрного часу. Ми працюємо менше року, я прочитав чотири чи п'ять лекцій і все, більше нічого. Я передаю цінності суддівства молодим людям. Це мій єдиний намір.

Мурал із Мессі на стіні будівлі? Я там не живу і в мене там немає офісу. Це фіскальна адреса іншої компанії, якою ділиться наш партнер. Тут немає нічого дивного. Мені немає чого приховувати, усе це відомо і незабаром вийде новина, що це питання закрито. Кожен може створити легальну і прозорий бізнес із тими людьми, із якими вважає за потрібне, у чому тут проблема?

Перед тим, як я отримав би ще сто тисяч погроз смерті або образ, я заблокував свій акаунт в Linkedin, щоб те ж саме не повторилось, що вже було в інших мережах. Я не боюсь, це для мого власного захисту та захисту моєї родини. Вони дуже хвилюються через це.

Вони не просили мене зупиняти кар’єру арбітра, бо знають, що це неможливо. Але мої батьки не заслуговують на це.

Я не думав про те, що сталося в суботу в Памплоні. Я не збираюсь заглиблюватись у це. Люди не повинні вірити всьому, що вони читають. Ми повинні намагатись допомогти один одному. Я роблю цю заяву, тому що не міг більше терпіти. Вийдеш на вулицю, а там... Але чого ми хочемо цим досягти?

До нас повинні ставитись із такою ж повагою, як і до клубів, гравців і тренерів. Ми професіонали, які всі решта, ми дуже багато працювали на багатьох рівнях, і мені знадобилося двадцять років, щоб потрапити до Ла Ліги.

Ми теж хочемо зробити так, щоб суддівство було гідним, щоб не було помилок, щоб якомога краще порозумітись із клубами, щоб критерії були кращими і зрозумілішими, щоб ми всі були в одному човні. Ми просимо поваги.

Ми професіонали, у яких є сім'ї, ми хочемо для футболу найкращого і не хочемо помилятись. Поки Мунуера Монтеро на полі або в системі VAR, він буде продовжувати робити помилки.

Якщо люди думали, що з VAR помилки припиняться, вони помилялись. Поки ми залишаємось людьми й нас не замінили на роботів, ми будемо продовжувати робити помилки, це очевидно. Не арбітри створили VAR, а клуби захотіли його мати й створили.

Цього вікенду не моя черга судити. У нас двадцять арбітрів, по десять матчів кожного туру. Минулого тижня я працював, тому апріорі не моя черга на цьому тижні.

Я був першим, хто запропонував зробити крок уперед і відсторонити мене від роботи, поки всі обставини не будуть з'ясовані, тому я розумів, що мене не призначать на гру найближчими вихідними", — заявив іспанський арбітр.

Тим часом Беллінгема й досі за образу арбітра можуть дискваліфікувати на 12 поєдинків.