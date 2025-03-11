Іспанія

Несподіване рішення президента "вершкових" щодо ветерана команди.

Вінгер мадридського Реала Лукас Васкес може залишити склад "вершкових" наступного літа. Про це повідомляє El Gol Digital.

За інформацією джерела, клуб та 33-річний іспанець домовилися про продовження контракту, який розрахований до літа 2025 року.

Проте в останній момент президент мадридського клубу Флорентіно Перес наклав бан на цю угоду. Причини такого рішення не називаються.

Нагадаємо, Васкес є вихованцем Реалу, за який він виступає з літа 2015 року. Цього сезону Лукас провів 35 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав п'ять асистів.

Раніше повідомлялося, що Реал виплатив Мбаппе підписний бонус.