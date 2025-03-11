Несподіване рішення президента "вершкових" щодо ветерана команди.
Лукас Васкес, Getty Images
11 березня 2025, 15:55
Вінгер мадридського Реала Лукас Васкес може залишити склад "вершкових" наступного літа. Про це повідомляє El Gol Digital.
За інформацією джерела, клуб та 33-річний іспанець домовилися про продовження контракту, який розрахований до літа 2025 року.
Проте в останній момент президент мадридського клубу Флорентіно Перес наклав бан на цю угоду. Причини такого рішення не називаються.
Нагадаємо, Васкес є вихованцем Реалу, за який він виступає з літа 2015 року. Цього сезону Лукас провів 35 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав п'ять асистів.
Раніше повідомлялося, що Реал виплатив Мбаппе підписний бонус.