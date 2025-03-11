Український талант продовжує свій розвиток в академії мадридського клубу.
x.com/FabrizioRomano
11 березня 2025, 16:39
Молодий український воротар Ілля Волошин продовжуватиме розвиватися та виступати за мадридський Реал. Про це повідомляє інасайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, керівництво "вершкових" продовжило контракт із 18-річним українцем.
Нова угода з Волошиним розрахована до літа 2029 року.
Також наголошується, що "вершкові" вважають українця одним із найперспективніших талантів у своїй академії.
Нагадаємо, Ілля став гравцем Реала у січні 2024 року, перейшовши з Райо Махадаонди. На даний момент він тренується із командою U-18.