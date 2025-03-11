Іспанія

Український талант продовжує свій розвиток в академії мадридського клубу.

Молодий український воротар Ілля Волошин продовжуватиме розвиватися та виступати за мадридський Реал. Про це повідомляє інасайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво "вершкових" продовжило контракт із 18-річним українцем.

Нова угода з Волошиним розрахована до літа 2029 року.

Також наголошується, що "вершкові" вважають українця одним із найперспективніших талантів у своїй академії.

Нагадаємо, Ілля став гравцем Реала у січні 2024 року, перейшовши з Райо Махадаонди. На даний момент він тренується із командою U-18.