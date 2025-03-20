На нагороду претендують три кандидати.
Ганс-Дітер Флік, Getty Images
20 березня 2025, 11:54
Іспанська Ла Ліга на своєму офіційному сайті оголосила про претендентів на звання найкращого тренера чемпіонату за підсумками березня, в якому командам належить провести ще один тур.
На нагороду претендують три спеціалісти:
- Ганс-Дітер Флік (Барселона) – дві перемоги у двох матчах;
- Клаудіо Херальдес (Сельта) – дві перемоги та нічия у трьох матчах;
- Мануель Пеллегріні (Бетіс) – три перемоги у трьох матчах.
Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті Ла Ліги.
Раніше Ла Ліга оголосила претендентів на звання найкращого гравця за підсумками березня.