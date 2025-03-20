Іспанія

На нагороду претендують три кандидати.

Іспанська Ла Ліга на своєму офіційному сайті оголосила про претендентів на звання найкращого тренера чемпіонату за підсумками березня, в якому командам належить провести ще один тур.

На нагороду претендують три спеціалісти:

- Ганс-Дітер Флік (Барселона) – дві перемоги у двох матчах;

- Клаудіо Херальдес (Сельта) – дві перемоги та нічия у трьох матчах;

- Мануель Пеллегріні (Бетіс) – три перемоги у трьох матчах.

Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті Ла Ліги.

Раніше Ла Ліга оголосила претендентів на звання найкращого гравця за підсумками березня.