Іспанія

Німецький голкіпер не міг виступати з вересня минулого року через травму.

Воротар Барселони Марк-Андре тер Штеген виходить на фінішну пряму свого відновлення після серйозної травми. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, 32-річний німець у понеділок, 31 березня, провів частину тренувального процесу у загальній групі.

Очікується, що він буде готовий до повернення на поле до кінця квітня.

Нагадаємо, тер Штеген отримав серйозну травму коліна у вересні минулого року, через що Барселона підписала колишнього воротаря Ювентуса Войцеха Щесни, з яким "блаугранас" мають намір продовжити контракт.

Після 29 турів Барселона очолює Ла Лігу, випереджаючи Реал на три очки. Завтра, 2 квітня, каталонський гранд зустрінеться з Атлетіко у рамках півфіналу Кубку Іспанії.