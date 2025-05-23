Іспанія

Кркіч-старший хоче бачити англійця в Барсі.

Колишній спортивний директор Барселони Боян Кркіч-старший висловився про можливий трансфер в каталонський клуб вінгера Ліверпуля Луїса Діаса. Його слова наводить AS.

"Луїс Діас — чудовий гравець, але йому не вистачає стабільної гри. Якби я був у Барселоні, я б його не підписував.

Я стежив за ним, коли він був у Порту, а тепер у Ліверпулі. Це гравець, який творить дива, а потім зникає на три матчі. Або ж в одній грі він дає ударні півгодини і зникає. У Порту він взагалі був резервним гравцем, і в Ліверпулі його неможна назвати основним виконавцем.

Я б підписав Рашфорда замість Луїса Діаса, але Рашфорд добре грав останнім часом і все залежить від позиції Манчестер Юнайтед. Подивимося, що вони зроблять. Якби мені довелося вибирати Рашфорда або Діаса, я б вибрав Рашфорда, який також може "дев'ятку", — заявив Кркіч-старший.