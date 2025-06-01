Іспанія

Колишній захисник каталонського клубу повертається на Камп Ноу вже у тренерській ролі.

Барселона офіційно призначила нового головного тренера для своєї резервної команди. Ним став колишній легіонер каталонців Жуліано Беллетті. Контракт 48-річного бразильця розрахований на один сезон.

Беллетті виступав за першу команду Барселони з 2004 до 2007 року та залишив по собі яскравий слід, зокрема завдяки переможному голу у фіналі Ліги чемпіонів 2006 року проти Арсеналу.

Раніше він працював на чолі юнацької команди Барси.

Нагадаємо, Барселона близька до підписання основного голкіпера Еспаньйола.