Іспанія

Голкіпер Еспаньйола готовий боротися за місце в основі та не розглядає варіант оренди.

Барселона близька до підписання голкіпера Жоана Гарсії, який нині виступає за Еспаньйол. 23-річний воротар повідомив каталонському гранду про своє бажання перейти до команди Фліка, хоча остаточне рішення має ухвалити після розмови з родиною.

Оренда для Гарсії більше не розглядається — воротар прагне грати і готовий конкурувати з Марком-Андре тер Штегеном за місце у стартовому складі. Це створює потенційно напружену ситуацію в роздягальні, враховуючи статус німецького голкіпера, тому Барселона планує провести з ним розмову, щоби пояснити ситуацію.

Угода між клубами може бути укладена вже найближчими днями. Сума відступних за Гарсію складає 25 мільйонів євро. Щоб здійснити трансфер, Барса працює над виходами з команди — найближчим часом очікується відхід Клемана Лангле до Атлетіко та Ансу Фаті до Монако.

Раніше стало відомо, що гравець може поповнити склад мадридського Реала на тлі потенційного відходу його колеги за позицією Андрія Луніна.