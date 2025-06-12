Іспанія

Англійський захисник прокоментував перехід із Ліверпуля до мадридського гранда.

Трент Александер-Арнолд був офіційно представлений як новачок мадридського Реала. На презентації 25-річний захисник поділився думками щодо трансферу та порівняв свій новий клуб із Ліверпулем.

— Я усвідомлював, що залишу Ліверпуль лише заради одного клубу — Реала. Настав момент, коли потрібно було приймати рішення, і я зрозумів, що зараз — саме час, — зазначив гравець.

Також Трент висловив повагу до обох команд, за які йому випала честь виступати:

— Мені пощастило грати за найвеличніший клуб Англії, а тепер я виступатиму за найтитулованіший клуб Іспанії. Це велика гордість — захищати кольори обох грандів. Тут, як і в Ліверпулі, завжди чекають перемог. Це не змінюється. Єдина відчутна різниця — клімат. А в усьому іншому від нас вимагають трофеїв, — сказав Трент.

Нагадаємо, Трент Александер-Арнолд провів за Ліверпуль понад 300 матчів, здобувши з клубом Лігу чемпіонів, Прем'єр-лігу та ще низку трофеїв.

Раніше Реал Мадрид також придбав центрального захисника Борнмута Діна Гюйсена.