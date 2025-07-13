Іспанія

Валенсія відхилила першу пропозицію, але перемовини щодо трансферу 21-річного оборонця тривають.

Арсенал продовжує роботу над підсиленням захисної лінії та веде перемовини з Валенсією щодо трансферу універсального оборонця Крістіана Москери.

21-річний футболіст, який минулого сезону провів 41 матч у всіх турнірах і відзначився одним голом, серйозно зацікавлений у переїзді до Лондона. За інформацією іспанських джерел, Москера вже повідомив керівництво Валенсії про бажання змінити клуб.

Втім, угода поки що далека від фіналізації. Перша пропозиція Арсеналу — 14 мільйонів євро плюс бонуси — була відхилена, оскільки Валенсія очікує більш вигідних умов або сподівається переконати гравця підписати новий контракт.

Москера також отримав офіційну пропозицію про продовження угоди від іспанського клубу, однак усе залежатиме від подальшого розвитку ситуації між сторонами.

У минулому сезоні Крістіан Москера провів за Валенсію 41 матчі у всіх турнірах, забивши один гол. Портал Transfermarkt оцінює його в 30 мільйонів євро.