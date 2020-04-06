Турция

Украинский защитник высказался о ситуации с коронавирусом в турецком футболе.

Украинский защитник Ризеспора Николай Морозюк поделился мнением касательного решения Федерации футбола Турции временно приостановить спортивные соревнования из-за распространения пандемии коронавируса.

"Контроля со стороны клуба, как такового, нет. Но руководители и главврач каждый день звонят и спрашивают, кто в каком состоянии и все ли хорошо. Но, чтобы приезжали и проверяли температуру, то такого нет".

"Что касается зарплат, то я слышу, что происходит в Европе, но здесь пока речь о сокращении зарплат не идет. Все спокойно, все по-старому и пока эти вопросы не поднимались. Это добавляет настроения".

"В Турции все происходило немножко странно. Мы одними из последних приостановили чемпионат. В какой-то момент очень много проявлений агрессии началось, футболисты протестовали и отказывались играть. Наверное, вы знаете о ситуации с Оби Микелом. Очень многие его поддержали, потому что это проблема".

"Было бы правильно в такое время находиться рядом со своей семьей. Но эта история застала нас врасплох, и мы справляемся с этим по возможности. Главная проблема – ты не знаешь, когда все это закончится. Это угнетает. Но надо искать и плюсы: есть больше времени уделить себе, сконцентрироваться на жизненных моментах и не опускать голову", — заявил Морозюк в программе Великий футбол.

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