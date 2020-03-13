Лига Европы

Промахи Bиктора Коваленко и Bоута Bегхорста вошли в историю.

Шахтер обыграл Вольфсбург в выездном поединке 1/8 финала Лиги Европы, который проходил за закрытыми дверями.

В данном матче обе команды получили право на одиннадцатиметровый удар, однако забить не смогли. Виктор Коваленко проиграл дуэль Куну Кастеелсу, а Воут Вегхорст пробил намного выше цели.

Таким образом, Вольфсбург и Шахтер стали первыми командами, которые обменялись промахами с "точки" в первой половине матча Лиги Европы, сообщает Opta.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Вольфсбург — Шахтер.