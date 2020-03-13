Лига Европы

Форвард Вольфсбурга высказался о поражении в матче Лиги Европы от Шахтера.

Шахтер в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы на выезде одолел Boльфсбург со счетом 2:1. Нападающий немецкого клуба Воут Вегхорст, который не реализовал пенальти в первом тайме, остался недоволен конечным результатом встречи.

"Разочаровывающий итог поединка. Мы начали довольно хорошо, но быстро потеряли инициативу, что в конечном итоге создало нам проблемы. Конечно, тебе точно не помогает, когда не удается реализовать пенальти незадолго до перерыва".

"Несмотря на это, я думаю, что мы хорошо проявили себя во втором тайме, но в концовке все обернулось против нас", – приводит слова Вегхорста SportBuzzer.

Представляем вашему вниманию видео голов и обзор матча Вольфсбург — Шахтер.

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