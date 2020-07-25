Защитник Кевин Мбабу пропустит матч против Шахтера в Лиге Европы.
Кевин Мбабу, Getty Images
25 июля 2020, 19:28
Вольфсбург подтвердил информацию о положительном тесте на коронавирус Кевина Мбабу — сообщил официальный сайт "волков".
Положительным оказался тест, который 25-летний швейцарец сдал в среду, 22 июля. Футболист, у которого отсутствуют симптомы заболевания, отправлен на домашнюю самоизоляцию, которая продлится 2 недели.
Это значит, что Мбабу не сможет сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против Шахтера, который состоится 5 августа в Киеве.
В нынешнем сезоне Кевин провел за Вольфсбург 27 матчей во всех турнирах и забил 3 мяча.