Лига Европы

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес рассказал о том, каким ему представляется противостояние с Базелем в четвертьфинале Лиги Европы.

Жуниор Мораес считает, что Шахтеру в 1/4 финала Лиги Европы достался сложный соперник, однако после побед над Бенфикой и Вольфсбургом нападающий верит в успех с Базелем.

"Выход в финал Лиги Европы — одна из главных целей Шахтера, – цитирует нападающего Шахтера официальный сайт УЕФА. – Мы сосредоточены на том, чтобы ее достичь. Понятно, что сейчас в турнире остались только сильные соперники, но мы хорошо знаем свой потенциал".

"После того, как мы выбили из турнира таких сложных соперников, как Бенфика и Вольфсбург, все почувствовали себя уверенно. Но теперь предстоит встретиться с командой, которая тоже демонстрирует отличные результаты".

"Мы точно знаем, что будет сложно. Это команда с отличной организацией игры в защите. Меня впечатлило видео их матчей, особенно как они опекают соперников. Также Базель силен в контратаках, очень быстро выходит из обороны. Нам ни в коем случае нельзя допускать ошибок, это может очень дорого обойтись".

Ранее на предматчевой пресс-конференции соперника оценил тренер Шахтера Луиш Каштру.

Матч Шахтер — Базель состоится во вторник, 11 августа, в Гельзенкирхене на стадионе Ауф Шальке. Начало в 22:00 по киевскому времени.