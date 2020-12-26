Лига Европы

Соперник Динамо по Лиге Европы увеличил свой отрыв от преследователей.

В 19-м туре чемпионата Бельгии будущий соперник Динамо по 1/16 финала Лиги Европы одержал крупную победу.

Все три мяча в ворота Эйпена Брюгге отправил после перерыва, причем последний — уже когда хозяева остались в меньшинстве после удаления Ванакена.

Эдуард Соболь весь матч провел в запасе.

Брюгге — Эйпен 3:0

Голы: Ланг, 52, 58, Окереке, 82.

Брюгге: Миньоле — Мата, Коссуну, Мехеле, Рикка — Вормер, Ритс, Ванакен — Диатта (Окереке, 80), де Кетеларе, Ланг (Баджи, 85).

Удаление: Ванакен, 79.

Динамо сыграет с Брюгге дома 18 февраля и на выезде 25 февраля.

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