Лига Европы

Football.ua анализирует, как донецкий Шахтер сыграл свою ответную игру против Маккаби из Тель-Авива.

Шахтер в Киеве на НСК Олимпийский по большей части решил не брать во внимание результат первой встречи и действовал против израильского Маккаби ровно в том же ключе, что и в первом матче.

*В материале использованы статистические показатели аналитической компании Instat.

После стартовых вспышек активности гостей Шахтер прибрал мяч к своим ногам. Высокий прессинг соперника был нейтрализован низкой позицией Майкона в фазе перехода из обороны в атаку. Бразилец, заменявший в этот вечер Тараса Степаненко, опускался в одну линию к Кривцову и Витао, помогая тем разыгрывать мяч на своей половине поля.

Снова мы увидели достаточно высокие позиции крайних защитников Додо и Николая Матвиенко.

Активные подключения к атакам фланговых защитников прекрасно отображает тот факт, что и один, и второй имели по-настоящему голевые моменты, чтобы самим отличиться в первые 20 минут матча. Но в обеих случаях не хватило точности ударам футболистов Шахтера.

Шахтер в атаке действовал в привычном стиле – крайние защитники обеспечивали ширину, полузащитниками насыщалась центральная ось, где за счет коротких передач между Тайсоном Марлосом, Жуниором Мораесом и Соломоном Шахтер пытался выйти на ударную позицию. Либо же "горняки" дожидались подключений флангами защитников и задействовали их.

При этом отмечаем, что в финальной атакующей трети Шахтер полностью избегал флангов и навесов. Крайние защитники Матвиенко и Додо старались максимально резать угол, чтобы оказаться как минимум в полуфланге, откуда можно сделать прострел низом на своих партнеров. Крайние полузащитники действовали максимально близко к середине, создавая давление на центральную ось соперника.

В моменты прострелов и передач от крайних защитников Шахтера команда Каштру старалась расположиться таким образом, чтобы на линии прямого прострела было 2-3 игрока и плюс еще были футболисты, набегающие вторым темпом. Такое расположение игроков в штрафной площадке позволяет крайним защитникам делать нацеленные прострелы на партнера, а не прострелы в зоны с расчетом на удачной отскок, рикошет или что-то еще.

Понять, что Шахтер не использует фланги с последующими подачами в своей игре легко и по статистике матча – всего 2 навеса за 90 минут. Один на счету Додо, второй в исполнении Тайсона. Да и то, если разобрать эти эпизоды, то мы увидим, что навесы эти исполнялись с угла штрафной с целью быстро перевести мяч на другой фланг.

После натиска в первой половине первого тайма Шахтер не сумел забить гол, немного успокоился и сбавил обороты. За это мог и поплатиться, но везение было на его стороне. Израильтяне вполне ожидаемо сделали упор на навесы и стандартные положения. В одном из таких эпизодов мяч успел угодить и в перекладину, и в штангу, но вот в сетку ворот Трубина нет.

Единственный интересный момент в атаке у гостей был создан на 31-й минуте матча. Бен Хаим взял на себя смелость пойти в обыгрыш против Додо, и у него это получилось. Поскольку разрыв между Додо и Кривцовым был достаточно солидным, центральный защитник донецкой команды не успел сместиться, чтобы подстраховать своего партнера.

Таким образом израильтянин сумел выйти на хорошую позицию для удара и создать себе действительно голевой момент, но вот выполненный удар пришелся прямо в руки Анатолию Трубину.

Во втором тайме глобально мало что поменялось. Шахтер также большим количеством футболистов старался вскрыть центральную ось оппонента, а соперник, в свою очередь, все также продолжал надеяться на успех после подач и длинных передач. Единственное, что отметим – выход на поле Тете вместо Соломона. Бразилец смотрелся гораздо лучше и острее своего партнера по команде. За тайм он проделал большой объем работы – 15 раз вступал в единоборства (больше только у Алана Патрика – 18), стал лучшим на две команды по показателю обводок – 7 из 9 обыгрышей были удачными. Вполне логично, что именно Тете, бравший на себя часто игру, сумел заработать одиннадцатиметровый удар.

Если же подвести черту под этим поединком – Шахтер во втором матче действовал ровно точно также, каки в первом. Донецкий коллектив не отошел от принципов своей игры. И если в первом матче Шахтер сумел выжать все из своих моментов, и кто-то говорил, что команда Каштру в той игре может и не заслужила на победу в два мяча, то в киевском матче Шахтер вполне мог забивать больше одного мяча. Отмечаем, что несмотря на ноль в графе пропущенных, Шахтер и в первом, и во втором матче мог и должен был пропускать. Где-то повезло, где-то спас Трубин, где-то мастерство соперника не позволило огорчить голкипера Шахтера.

Закономерный итог двухматчевого противостояния – дальше пошагала команда, у которой выше, как общекомандный уровень, так индивидуальный уровень каждого отдельно взятого футболиста.

Сергей Горбаченко, Football.ua