Лига Европы

Наставник "горняков" поделился мыслями о попадании на римский клуб в следующем этапе еврокубкового турнира.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру высказался о сопернике своего клуба в 1/8 финала Лиги Европы.

"Жеребьевки нас никогда не удивляют. Попасться может любая команда, и мы должны быть готовы к любому сопернику. На еврокубковом пути у нас уже были огромные сложности: некоторые мы смогли преодолеть, некоторые – не так успешно. Нам предстоит еще одна сложность. Надеюсь, мы пройдем ее успешно.

Фонсека мой друг. Мы вместе работали в Порту. Когда он ушел из Шахтера, я пришел на замену. Он большой тренер с большими знаниями и великолепным качеством футбола. Но игра будет не против него, а против Ромы. И также Фонсека будет играть не против Каштру, а против Шахтера.

У обеих команд будет явное желание пройти в четвертьфинал. Это будет очень прижатый этап для обеих команд, две сложнейшие встречи – сначала в Риме, затем в Киеве. У нас есть все надежды пройти дальше", — приводит слова специалиста официальный сайт "горняков".

Ранее стали известны все пары 1/8 финала Лиги Европы.

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