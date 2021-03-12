Очередной еврокубковый четверг для украинского футбола открывало киевское Динамо своим противостоянием против испанского Вильярреала на поле НСК Олимпийский. Подопечные Мирчи Луческу оказались под достаточно жестким давлением соперников уже с первых минут, в результате чего серьезно уступали в плане создания потенциальных голевых возможностей. Итог оказался достаточно предсказуем — пропущенный гол, которые соперники развили уже после перерыва дополнительным взятие ворот. С точки зрения двухматчевой дуэли, ситуация для "бело-синих" теперь выглядит достаточно мрачным образом.                                                                        

Football.ua оценивает игру футболистов киевского Динамо в матче на стадионе НСК Олимпийский (по 10-балльной шкале).

Динамо Киев

Георгий Бущан — 5,5. Соперники предоставили возможность голкиперу киевского Динамо совершить четыре спасения своих ворот по ходу поединка. Можно сказать, что это было не так уж и много, но отдельные нереализованные моменты Вильярреала стали таковыми исключительно из-за "вины" Бущана. Проблемные зоны в обороне приходилось подстраховывать, поэтому Георгий достаточно перемещался по всему пространству своих владений.

К сожалению, удержать "сухими" свои ворота вратарю так и не удалось. В ситуации с первым пропущенным голом к Бущану вопросов не было, а вот по второму эпизоду, есть стойкое впечатление, что отводить непростой удар головой с близкой дистанции от Морено, все-таки, можно было.

Томаш Кендзера — 5,5. Польский защитник сумел навязать далеко не самым простым оппонентам по флангу качественную игру один в один, насобирав по итогу поединка 100-процентные показатели по отборам всех типов. С другой стороны правого защитника партнеры по команде так и не раскрыли в полной мере как полноценного игрока всей длины фланга, поэтому его тепловая карта выглядит не настолько ярко, как у Миколенко.

Илья Забарный — Александр Сирота — 5,0. Ответная игра против Брюгге стала хорошим примером взаимодействия в этой паре, но в игре против Вильярреала что-то пошло не так уже с первых минут. Забарный и Сирота, местами, не успевали за мобильной группой атаки соперников, а оба эпизода с пропущенными мячами — чистой воды ситуации на грамотную реакцию относительно движения мяча. Форварды испанской команды были более ловкими и гибкими, поэтому и сумели познать успех непосредственно из фронтовой зоны штрафной соперников.

Виталий Миколенко — 5,0. Казалось, что левый фланг Динамо работал на атаку с большей интенсивностью, и был более основательно задействован для позиционного розыгрыша мяча. Но в завершающей трети Миколенко сделал меньше верховых передач внутрь штрафной даже меньше, чем Кендзера (2 против 5), хотя точность этого компонента у обоих оставляла желать лучшего.

Сергей Сидорчук — 5,0. Опорный полузащитник Динамо поспешил с фолом на карточку в первом тайме, в результате чего до конца матч так и не доиграл по решению тренерского штаба. Шапаренко сумел снять с Сидорчука часть работы по розыгрышу мяча, поэтому Сергей был сосредоточен на маркировании соперников. Его персональные показатели отборов в этом поединке не выглядят чем-то сверхъестественным — шесть, из которых лишь 50% стали успешными. Что стоит отметить, так это то, что Сидорчук стал играть до верного, находясь с мячом в ногах, что уменьшило количество брака в ответственной зоне с его стороны.

Виктор Цыганков — 6,0. К игре украинца в этот вечер можно подойти как с его позиции лидера атак своей команды, так и как к роли простой детали в общем механизме Луческу. Игра на обострение от Цыганкова так и не принесла ключевого влияния, хотя предпосылки к этому имелись. Преимущественно, это были дальние удары, которым предшествовали смещения с флангов и попытки поиска партнеров у чужих владений. Виктор дал много работы, запорол пару-тройку неплохих моментов, однако так и не сумел оказать решающее воздействие на ход матча.

Николай Шапаренко — 6,0. Полузащитник Динамо в этом матче прекрасно справился с ролью волнореза для атак соперников, насобирав почти 10 выигранных дуэлей в различных фрагментах поля. Однако, в передней линии взаимодействие у Динамо оставалось под вопросом, а один из неточных девяти ударов по воротам, в конечном итоге, оказался на счету Шапаренко. Впрочем, высокая культура паса и желание цепляться за каждый мяч качественно выделало Шапаренко на фоне партнеров по команде.

Виталий Буяльский — 5,5. Как и у всей команды, у Буяльского мало что получалось в атакующих действиях, однако при игре в прессинге или от более низкой обороны он показался себя с лучшей стороны. В качестве игрока из позиции поднападающего, он фактически оставался без мяча в большинстве. В таких ситуациях приходится самостоятельно проявлять инициативу в черновой работе.

Жерсон Родригес — 5,0. У люксембуржца в этом поединке было экстремально много попыток пойти в контакт с соперником (20), что позволяло ему грамотно контролировать, вместе с Миколенко, фланг у себя за спиной. Но в атаке Жерсон был словно пятым колесом. Из опасного завершения, можно вспомнить стык с голкипером Рульи, после которого Вильярреал мог недосчитаться своего стража ворот из-за травмы.

Артем Беседин — 5,0. Мы вновь увидели настырного форварда Динамо, который без зазрений совести старается выгрызать мячи у не самых плохих игроков центра обороны команды напротив. Однако, напротив графы "Удары в створ" у Динамо стоит грустный "0", и пытаться в таких условиях говорить, что нападающий отметился хоть сколько-нибудь добротной игрой, было бы, как минимум, неуместно.

Александр Андриевский — Владимир Шепелев — 5,0. Из всего арсенала игроков на скамейке запасных, Мирча Луческу выбрал для своих замен пару стабилизирующих игроков в центре поля, хотя и против этого явно выступал счет на табло. Однако, румынский наставник свой выбор сделал, а два вышедших на поле футболиста выполнили свой базовый объем работы по контролю за центральной линиией.

Александр Караваев — появление игрока на последние несколько минут неудачного складывающегося поединка лишь в редких случаях завершается сенсационными моментами. 20-й номер Динамо подобного везения не испытал в данной игре.

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