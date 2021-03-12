Лига Европы

Football.ua оценивает действия футболистов киевского Динамо в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Очередной еврокубковый четверг для украинского футбола открывало киевское Динамо своим противостоянием против испанского Вильярреала на поле НСК Олимпийский. Подопечные Мирчи Луческу оказались под достаточно жестким давлением соперников уже с первых минут, в результате чего серьезно уступали в плане создания потенциальных голевых возможностей. Итог оказался достаточно предсказуем — пропущенный гол, которые соперники развили уже после перерыва дополнительным взятие ворот. С точки зрения двухматчевой дуэли, ситуация для "бело-синих" теперь выглядит достаточно мрачным образом.

Football.ua оценивает игру футболистов киевского Динамо в матче на стадионе НСК Олимпийский (по 10-балльной шкале).

Динамо Киев

Георгий Бущан — 5,5. Соперники предоставили возможность голкиперу киевского Динамо совершить четыре спасения своих ворот по ходу поединка. Можно сказать, что это было не так уж и много, но отдельные нереализованные моменты Вильярреала стали таковыми исключительно из-за "вины" Бущана. Проблемные зоны в обороне приходилось подстраховывать, поэтому Георгий достаточно перемещался по всему пространству своих владений.

К сожалению, удержать "сухими" свои ворота вратарю так и не удалось. В ситуации с первым пропущенным голом к Бущану вопросов не было, а вот по второму эпизоду, есть стойкое впечатление, что отводить непростой удар головой с близкой дистанции от Морено, все-таки, можно было.

Томаш Кендзера — 5,5. Польский защитник сумел навязать далеко не самым простым оппонентам по флангу качественную игру один в один, насобирав по итогу поединка 100-процентные показатели по отборам всех типов. С другой стороны правого защитника партнеры по команде так и не раскрыли в полной мере как полноценного игрока всей длины фланга, поэтому его тепловая карта выглядит не настолько ярко, как у Миколенко.

Илья Забарный — Александр Сирота — 5,0. Ответная игра против Брюгге стала хорошим примером взаимодействия в этой паре, но в игре против Вильярреала что-то пошло не так уже с первых минут. Забарный и Сирота, местами, не успевали за мобильной группой атаки соперников, а оба эпизода с пропущенными мячами — чистой воды ситуации на грамотную реакцию относительно движения мяча. Форварды испанской команды были более ловкими и гибкими, поэтому и сумели познать успех непосредственно из фронтовой зоны штрафной соперников.

Виталий Миколенко — 5,0. Казалось, что левый фланг Динамо работал на атаку с большей интенсивностью, и был более основательно задействован для позиционного розыгрыша мяча. Но в завершающей трети Миколенко сделал меньше верховых передач внутрь штрафной даже меньше, чем Кендзера (2 против 5), хотя точность этого компонента у обоих оставляла желать лучшего.

Сергей Сидорчук — 5,0. Опорный полузащитник Динамо поспешил с фолом на карточку в первом тайме, в результате чего до конца матч так и не доиграл по решению тренерского штаба. Шапаренко сумел снять с Сидорчука часть работы по розыгрышу мяча, поэтому Сергей был сосредоточен на маркировании соперников. Его персональные показатели отборов в этом поединке не выглядят чем-то сверхъестественным — шесть, из которых лишь 50% стали успешными. Что стоит отметить, так это то, что Сидорчук стал играть до верного, находясь с мячом в ногах, что уменьшило количество брака в ответственной зоне с его стороны.

Виктор Цыганков — 6,0. К игре украинца в этот вечер можно подойти как с его позиции лидера атак своей команды, так и как к роли простой детали в общем механизме Луческу. Игра на обострение от Цыганкова так и не принесла ключевого влияния, хотя предпосылки к этому имелись. Преимущественно, это были дальние удары, которым предшествовали смещения с флангов и попытки поиска партнеров у чужих владений. Виктор дал много работы, запорол пару-тройку неплохих моментов, однако так и не сумел оказать решающее воздействие на ход матча.

Николай Шапаренко — 6,0. Полузащитник Динамо в этом матче прекрасно справился с ролью волнореза для атак соперников, насобирав почти 10 выигранных дуэлей в различных фрагментах поля. Однако, в передней линии взаимодействие у Динамо оставалось под вопросом, а один из неточных девяти ударов по воротам, в конечном итоге, оказался на счету Шапаренко. Впрочем, высокая культура паса и желание цепляться за каждый мяч качественно выделало Шапаренко на фоне партнеров по команде.

Виталий Буяльский — 5,5. Как и у всей команды, у Буяльского мало что получалось в атакующих действиях, однако при игре в прессинге или от более низкой обороны он показался себя с лучшей стороны. В качестве игрока из позиции поднападающего, он фактически оставался без мяча в большинстве. В таких ситуациях приходится самостоятельно проявлять инициативу в черновой работе.

Жерсон Родригес — 5,0. У люксембуржца в этом поединке было экстремально много попыток пойти в контакт с соперником (20), что позволяло ему грамотно контролировать, вместе с Миколенко, фланг у себя за спиной. Но в атаке Жерсон был словно пятым колесом. Из опасного завершения, можно вспомнить стык с голкипером Рульи, после которого Вильярреал мог недосчитаться своего стража ворот из-за травмы.

Артем Беседин — 5,0. Мы вновь увидели настырного форварда Динамо, который без зазрений совести старается выгрызать мячи у не самых плохих игроков центра обороны команды напротив. Однако, напротив графы "Удары в створ" у Динамо стоит грустный "0", и пытаться в таких условиях говорить, что нападающий отметился хоть сколько-нибудь добротной игрой, было бы, как минимум, неуместно.

Александр Андриевский — Владимир Шепелев — 5,0. Из всего арсенала игроков на скамейке запасных, Мирча Луческу выбрал для своих замен пару стабилизирующих игроков в центре поля, хотя и против этого явно выступал счет на табло. Однако, румынский наставник свой выбор сделал, а два вышедших на поле футболиста выполнили свой базовый объем работы по контролю за центральной линиией.

Александр Караваев — появление игрока на последние несколько минут неудачного складывающегося поединка лишь в редких случаях завершается сенсационными моментами. 20-й номер Динамо подобного везения не испытал в данной игре.