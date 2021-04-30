Лига Европы

Хавбек лондонской команды прокомментировал матч против Вильярреала в Лиге Европы.

Полузащитник лондонского Арсенала Букайо Сака поделился своими мыслями после поражения от Вильярреала (1:2) в первом полуфинальном матче Лиги Европы.

"Во втором тайме у нас было много положительных моментов. Это полуфинал, и, начинать так игру... Мы ничего не создавали, были пассивны, проигрывали все единоборства.

Я счастлив, что во втором тайме мы показали себя и дали себе шанс на Эмирейтс. Мы показали, что мы лучше их, даже вдесятером, так что все зависит от нас. Когда мы играем правильно, мы можем победить любого", — приводит слова Саки BBC.

Напомним, ответный матч Арсенал — Вильярреал пройдет в Лондоне, 6 мая.

Видеообзор матча Вильярреал — Арсенал можно посмотреть на Football.ua.