Лига Европы

Наставник "желтой субмарины" поделился своими эмоциями после победы над Арсеналом.

Главный тренер Вильярреала Унаи Эмери прокомментировал победу своей команды в первом полуфинальном матче Лиги Европы против лондонского Арсенала (2:1).

"Полагаю, по сумме всех 90 минут мы были лучше. Красная карточка изменила ход игры, но, даже несмотря на то, что мы упустили шанс выиграть со счетом 3:0, к которому и стремились, думаю, важно помнить о том, что мы победили", — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.

Видеообзор матча Вильярреал — Арсенал можно посмотреть на Football.ua.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.