Лига Европы

Наставник лондонской команды поделился своими мыслями после поражения от Вильярреала в Лиге Европы.

Главный тренер Арсенала Микель Артета прокомментировал поражение своей команды в первом полуфинальном матче Лиги Европы против Вильярреала (1:2).

"Мы не хотели приехать сюда и проиграть, но учитывая то, как развивалась игра, мы должны принять результат. Если необходимо проиграть, это, возможно, лучший результат, который мы могли бы получить.

Два разных тайма. Во втором тайме мы начали быть собой, но в первом тайме было очень много моментов, где мы не были собой. Мы начали прессинговать, но нам не хватало контроля. Не хватало угрозы и желания атаковать штрафную соперника, а во втором тайме все было совершенно иначе.

Мы очень привыкли к тому, что Сака играет хорошо в этом сезоне, но это говорит нам о том, что нам нужно делать гораздо больше, поскольку мы не всегда можем полагаться на него. Лено был очень хорош и он нас спас в эпизоде с Морено. У Обамеянга был хороший шанс, чтобы сравнять счет. Я уверен, что у нас есть шанс на победу", — приводит слова Артеты BBC со ссылкой на BT Sport.

Видеообзор матча Вильярреал — Арсенал можно посмотреть на Football.ua.