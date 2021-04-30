Лига Европы

Капитан "желтой субмарины" поделился своими мыслями после победы над Арсеналом.

Капитан и защитник Вильярреала Рауль Альбиоль прокомментировал победу своей команды в первом полуфинальном матче Лиги Европы против лондонского Арсенала (2:1).

"В первом тайме мы были лучше Арсенала. Во второй половине мы могли забить в третий раз, но это стремление стоило нам дорого: в конечном итоге счет едва не сравняли, так что важно уехать в Лондон с гандикапом.

Не будем забывать о том, что итоговый результат остался для нас положительным. Мы выиграли, а о том, что счет мог стать 3:0, нужно попросту забыть. Осталось ощущение, что мы могли добиться гораздо лучшего результата", — приводит слова Альбиоля официальный сайт УЕФА.

Напомним, ответный матч Арсенал — Вильярреал пройдет в Лондоне, 6 мая.

Видеообзор матча Вильярреал — Арсенал можно посмотреть на Football.ua.