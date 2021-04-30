Лига Европы

Защитник Вильярреала поделился впечатлениями от успешной для своей команды игры.

Испанский Вильярреал проводил первый поединок в двухматчевой дуэли против лондонского Арсенала в рамках полуфинала Лиги Европы УЕФА на поле родного Эстадио де ла Серамика, и сумел одержать стратегически важную победу со счетом 2:1.

Вильярреал — Арсенал 2:1 Видео голов и обзор матча

По завершению поединка, центральный защитник "желтой субмарины" Пау Торрес прокомментировал выступление своей команды в отчетной встрече.

"Несмотря на то, что мы не можем быть полностью довольны результатом данной игры, нельзя забывать, что мы сумели одержать победу. Не считаю, что пенальти в наши ворота был назначен справедливо, хотя в первой тайме бригада арбитров отлично отработала в похожем по своему вердикту эпизоде.

У нас не было ощущения, что соперник нас в чем-то превосходит по ходу игры. Наоборот, можно сказать, что они сбежали от нас живыми. Думаю, что для выездной игры нам надо будет подготовить работу "вторым номером", но не опускаться глубоко в оборону при этом.

Нам показалось, что Арсенал не был готов к такому активному прессингу в нашем исполнении на старте поединка. Первый тайм в нашем исполнении был практически идеальным, поэтому на перерыв мы уходили с уверенностью в собственном успехе.

В ответной игре у нас будет на что опереться после домашнего поединка. Соперникам же, наоборот, надо будет как-то успевать восстановить моральных дух за эту неделю. Чувства после матча оказались смешанными, ведь мы победили, но итоговый счет слишком скользкий перед выездной игрой", — подытожил испанский игрок обороны.

Напомним, что ответная игра в данной паре пройдет на Эмирейтс 6 мая.