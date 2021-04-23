Наставник лондонского клуба рассказал о состоянии габонца.
Пьер-Эмерик Обамеянг, getty images
23 апреля 2021, 13:29
Главный тренер Арсенала Микель Артета рассказал о состоянии нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга, который восстанавливается после перенесённой малярии.
"Я много раз разговаривал с ним. Вчера он впервые вышел на поле для тренировок. Он все еще находится под наблюдением врачей. Он перенес тяжелую болезнь.
У него было несколько трудных моментов. Мы хотим помочь ему поскорее восстановиться и набрать форму, потому что он нам нужен. Вчера он уже выглядел получше. Надеюсь, когда он вернет прежний вес, который потерял из-за болезни, то сможет полноценно тренироваться", — сказал наставник "канониров".
Ранее Микель Артета поделился мыслями о приглашении Арсенала в Европейскую Суперлигу.