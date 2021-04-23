Англия

Наставник лондонского клуба рассказал о состоянии габонца.

Главный тренер Арсенала Микель Артета рассказал о состоянии нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга, который восстанавливается после перенесённой малярии.

"Я много раз разговаривал с ним. Вчера он впервые вышел на поле для тренировок. Он все еще находится под наблюдением врачей. Он перенес тяжелую болезнь.

У него было несколько трудных моментов. Мы хотим помочь ему поскорее восстановиться и набрать форму, потому что он нам нужен. Вчера он уже выглядел получше. Надеюсь, когда он вернет прежний вес, который потерял из-за болезни, то сможет полноценно тренироваться", — сказал наставник "канониров".

Ранее Микель Артета поделился мыслями о приглашении Арсенала в Европейскую Суперлигу.