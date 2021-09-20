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Штутгарт - Байер, Getty Images
20 сентября 2021, 08:40
В поединке пятого тура немецкой Бундеслиги леверкузенский Байер в гостях одержал победу над Штутгартом со счетом 3:1.
Победу "аптекарям" принесли забитые мячи в исполнении Андриха, Шика и Вирца, а у хозяев единственный гол забил Мангаля. При этом Байер играл в меньшинстве с 30-й минуты, когда был удален автор первого мяча Андрих.
Обзор матча:
Штутгарт — Байер 1:3
Голы: Мангаля, 38 — Андрих, 2, Шик, 19, Вирц, 70.
Штутгарт: Мюллер — Мавропанос, Ито (Штенцель, 60), Кемпф — Массимо (Климович, 71), Каразор (Клемент, 71), Эндо, Соса — Мангаля (Аль-Гаддиуи, 60), Кулибали (Беяз, 83), Мармош.
Байер: Градецки — Фримпонг, Коссуну, Та, Баккер — Андрих, Арангис — Беллараби (Демирбай, 39), Вирц (Амири, 86), Диаби (Адли, 86) — Шик (Хинкалье, 51).
Предупреждения: Каразор, Кулибали — Фримпонг, Баккер, Арангис.
Удаление: Андрих, 30 (прямая красная карточка)