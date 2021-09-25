Селтик на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с капитаном и полузащитником команды Каллумом Макгрегором.

Новое соглашение с 28-летним шотландцем рассчитано до лета 2026 года.

Макгрегор является воспитанником Селтика. В нынешнем сезоне Каллум провел 12 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

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