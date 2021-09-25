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Капитан шотландского клуба получил новый контракт до 2026 года.

Селтик на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с капитаном и полузащитником команды Каллумом Макгрегором.

Новое соглашение с 28-летним шотландцем рассчитано до лета 2026 года.

🟢⚪️ 𝗙𝗜𝗩𝗘 𝗠𝗢𝗥𝗘 𝗬𝗘𝗔𝗥𝗦 🟢⚪️



We are delighted to announce that our Captain, Callum McGregor has signed a new five-year contract! 🍀🙌#CalMac2026 📝©️ — Celtic Football Club (@CelticFC) September 24, 2021

Макгрегор является воспитанником Селтика. В нынешнем сезоне Каллум провел 12 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

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