Капитан шотландского клуба получил новый контракт до 2026 года.
Каллум Макгрегор, ФК Селтик
25 сентября 2021, 11:59
Селтик на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с капитаном и полузащитником команды Каллумом Макгрегором.
Новое соглашение с 28-летним шотландцем рассчитано до лета 2026 года.
Макгрегор является воспитанником Селтика. В нынешнем сезоне Каллум провел 12 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.
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