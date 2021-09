Селтик на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с капитаном и полузащитником команды Каллумом Макгрегором.

Новое соглашение с 28-летним шотландцем рассчитано до лета 2026 года.

We are delighted to announce that our Captain, Callum McGregor has signed a new five-year contract! 🍀🙌#CalMac2026 📝©️