Ліга Європи

Переможець цієї пари зіграє з Дніпром-1 у раунді плей-офф кваліфікації Ліги Європи.

АЕК на своєму полі здобув перемогу над Партизаном з рахунком 2:1 у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги Європи.

Гості відкрили рахунок на 18 хвилині, коли влучним ударом відзначився Квінсі Меніг, але ще до перерви господарі відігралися зусиллями Анхеля Гарсії. Перемогу АЕКу приніс забитий м'яч у виконанні Хвоє Мілічевіча у другому таймі.

АЕК — Партизан 2:1

Голи: Гарсія, 34, Мілічевич, 70 — Меніг, 18.

Матч у відповідь цих двох команд пройде в Белграді — 11 серпня.

Нагадаємо, переможець цієї пари зіграє проти Дніпра-1 у раунді плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Ігри відбудуться 18 та 25 серпня.