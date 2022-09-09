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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 8 вересня.

Осіння частина футбольного сезону вже повноцінно набирає обертів, тож подій, пов’язаних виключно з результатами виступів тієї чи іншої команди стає дедалі більше.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У четвер, 8 вересня:

Київське Динамо невдало стартувало у групі Ліги Європи, поступившись Фенербахче, а Дніпро-1 також поступився на старті групової стадії Ліги конференцій — суперником дніпрян був голландський АЗ.

Лондонський Челсі оперативно знайшов заміну звільненому Томасу Тухелю, підписавши контракт із головним тренером Брайтона Гремом Поттером. Контракт на п'ять років, але чи зможе він?

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу не збирається залишати "біло-синіх". Як і багато хто припускав, деякі слова Мірчі не варто сприймати серйозно.

Новачок донецького Шахтаря Мар'ян Швед потрапив до символічної збірної першого туру групового етапу Ліги чемпіонів. У першому турі "гірники" впевнено обіграли Лейпциг, а Швед оформив дубль.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.