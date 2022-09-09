Вашій увазі відео голів матчу першого тура Ліги Європи.
Лаціо - Феєнорд, Getty Images
09 вересня 2022, 10:41
У стартовому турі групового етапу Ліги Європи італійський Лаціо на своєму полі розібрався з голландським Феєнордом (4:2).
Вже на четвертій хвилині Луїс Альберто вивів "орлів" уперед, а ще до перерви господарі двічі вразили ворота гостей зусиллями Феліпе Андерсона та Матіаса Весіно.
На 63 хвилині Весіно оформив дубль і довів рахунок до розгромного, але голландці змогли відіграти два м'ячі до кінця зустрічі. Авторами голів став Хіменес, який оформив дубль.
Огляд матчу
Лаціо — Феєнорд 4:2
Голи: Луїс Альберто, 4, Феліпе Андерсон, 15, Весіно, 28, 63 — Хіменес, 69, 88.
Джерело: MEGOGO