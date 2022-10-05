Ліга Європи

Тренер розповів про настрій португальської суперзірки.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг прокоментував майбутній матч Ліги Європи проти кіпрської Омонії.

"Ми зіграємо завтра нашою найкращою командою, ми повинні створити команду, тому що конкуренція неминуча. Каземіро зіграє важливу роль, ми знаємо його походження, титули, які він виграв, ви бачите щодня на тренуваннях його самовіддачу.

Ми отримали велику впевненість, перемігши Арсенал і Ліверпуль, але тепер ми відчуваємо реальність після поразки від Ман Сіті. Тож дякую вам за урок, Пеп і Сіті".

Також тренер відповів на найчастіше питання від журналістів — про Кріштіану Роналду.

"Роналду незадоволений тим, що не грав у неділю. Не зрозумійте мене неправильно. Але це було не питання. Питання полягало в його формі і який у нього настрій. Коли він грає, він щасливий. Звісно, він хоче грати. Він біситься, коли не грає", — сказав фахівець.

Матч між Омонією та Манчестер Юнайтед відбудеться шостого жовтня. Початок гри — о 19:45 за київським часом.