Ліга Європи

Фахівець поспілкувався зі ЗМІ напередодні гри у ЛЄ.

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу прокоментував майбутній матч у рамках третього туру групового етапу Ліги Європи проти Ренна.

"Ренн — це дуже сильна команда, яка грає на одному рівні з Динамо. Я давно знаю наставника цієї команди Бруно Женезіо, це фахівець високого рівня. У матчі з Фенербахче вони зробили те ж саме, що й Шахтар 15 років назад.

Я дуже засмучений, що в Ренні не вдалося знайти готель і команда живе далеко від міста. У нас складна ситуація, гравці весь час перебувають у дорозі, не бачаться зі своїми родинами. Однак ми прагнемо принести задоволення нашим уболівальникам і продемонструвати хорошу гру у цей важкий для України час".

"Динамо — це міжнародний бренд, який представляє Україну, тому нам потрібно тримати марку. Завтра я очікую важкого матчу, проте нам необхідний позитивний результат, і ми зробимо все для цього можливе.

Що стосується готовності гравців, то до завтрашнього поєдинку готуються всі, хто прибув до Ренна. На жаль, у матчі з Фенербахче ми втратили Шапаренка на тривалий термін, однак зараз можемо розраховувати на Попова", — сказав Луческу.