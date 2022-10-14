Ліга Європи

Півзахисник перетнув позначку у домашньому матчі з Ренном.

У четвер, 13 жовтня, київське Динамо поступилося Ренну (0:1) у краківському матчі 4 туру групового етапу Ліги Європи. Ця поразка позбавила "біло-синіх" шансів зіграти у весняній частині турніру. Максимум, чого можуть досягти кияни — вийти до Ліги Конференцій.

Втім, для 25-річного півзахисника столичного клубу Володимира Шепелєва ця гра стала ювілейною, п'ятидесятою у складі Динамо на євроарені. Таким чином хавбек став 25-м "динамівцем", який провів 50 і більше матчів за київський гранд у єврокубках за період незалежності України.

Зазначимо, що дебют Володимира у європейських турнірах прийшовся на переможний перший матч кваліфікації Ліги чемпіонів проти Янг Бойза (3:1) 26 липня 2017 року.

Нагадаємо, Динамо часів тренерства Луческу виграло лише 1 матч з 16 у групових стадіях єврокубків.