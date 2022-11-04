Ліга Європи

Дивіться відео голів та найкращих моментів матчу 6 туру групового етапу Ліги Європи 3 листопада 2022, 22:00.

У шостому турі групового етапу Ліги Європи лондонський Арсенал на своєму полі мінімально обіграв швейцарський Цюрих із рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий у середині першого тайму, коли на 17 хвилині відзначився Кіран Тірні.

Також зазначимо, що у заявку "канонірів" повернувся український універсал Олександр Зінченко, який відновився після травми, проте участі у матчі не брав.

До вашої уваги відео всіх голів матчу Арсенал — Цюрих у шостому турі групового етапу Ліги Європи-2022/23:

Арсенал — Цюрих 1:0

Гол: Тірні, 17.