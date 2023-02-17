Ліга Європи

Хавбек французького клубу поділився своїми думками після гри із Шахтарем.

Півзахисник Ренна Леслі Угочукву прокоментував поразку своєї команди у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти донецького Шахтаря (1:2).

"Ми розчаровані результатом, але є й позитивні моменти, які ми можемо витягти із цієї гри.

Цей турнір все ще дуже відкритий. Після першого матчу немає явного фаворита, але я вірю, що ми можемо перемогти вдома та пройти далі", — наводить слова Угочукву прес-служба УЄФА.

Раніше Football.ua оцінив дії футболістів "гірників" у матчі проти Ренна.