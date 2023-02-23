Ліга Європи

Наставник французької команди поділився своїми думками напередодні гри з Шахтарем.

Головний тренер Ренна Бруно Женезіо прокоментував майбутній матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти донецького Шахтаря.

"Це важливий момент, тому що це турнір, у якому ми хочемо грати старанно. Ми гратимемо перед своєю публікою, це буде протистояння на виліт, і ми знаємо, що це означає. Велика небезпека такого матчу — показати нетерпіння. Ми повинні розуміти, що ми маємо 90 хвилин або більше, щоб пройти далі.

Відсутність Траоре та Бурежо? Ми також можемо згадати про Тер'є, Самаке і Ассіньона. Це досвідчені гравці. Ми знаємо, що в таких матчах це важливий критерій. Тому їх не вистачатиме, але саме в такі моменти ми бачимо силу групи, усієї команди, клубу. Подивимося, чи зможемо ми впоратися з їхньою відсутністю.

Минулий матч з Клермоном був не найкращим з погляду якості та результативності гри. Я думаю, що з урахуванням того, як було здобуто перемогу, цей матч має надихнути нас перед грою з Шахтарем. Очевидно, що нам доведеться забити на два голи більше, ніж Шахтар, але ми також маємо бути достатньо розумними, щоб не ризикувати своїми шансами, як ми могли зробити, наприклад, у першому матчі чи в інших іграх.

Шахтар — це команда, яка регулярно потрапляє до Ліги чемпіонів, на груповому етапі у них були дуже добрі матчі проти Реала та Лейпцига. Це справді хороша команда, але ми впевнені, що маємо зіграти краще порівняно з першим матчем. Матч із Клермоном має допомогти нам у будівництві наших атак. Гра вимагатиме як божевілля, так і розуму та терпіння.

Ми зосереджені на підготовці до матчу і на тому, що хочемо зробити для того, щоб пройти далі. Можливі пенальті – це насамперед розумова вправа", — наводить слова Женезіо прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Ренн — Шахтар відбудеться сьогодні, 23 лютого, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.