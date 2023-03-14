Ліга Європи

Єврокубковий матч "гірників" довірили іспанським арбітрам.

УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив суддівську бригаду, яка обслуговуватиме матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між Феєнордом та Шахтарем.

Головним арбітром буде іспанець Хесус Хіль Мансано, а допомагатимуть на лініях йому Анхель Невадо та Ікер Де Франциско. Резервним рефері призначений Хосе Луїс Мунуера.

За систему відеоповторів відповідатиме Хуан Мартінес Мунуера, а допомагатиме йому Сезар Сото Градо.

Нагадаємо, матч між Феєнордом та Шахтарем відбудеться у четвер, 16 березня, о 19:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу. Перша гра закінчилась із рахунком 1:1.

Раніше повідомлялося, що Ракицький, Швед та ще 25 гравців Шахтаря прибули до Роттердама на матч з Феєнордом.