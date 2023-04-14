Ліга Європи

Польський голкіпер розповів про свою заміну у матчі проти Спортінга.

Ювентус у першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи на своєму полі обіграв Спортінг (1:0).

У цьому матчі сталася неприємна ситуація з воротарем "старої синьйори" Войцехом Щесни.

На 43 хвилині зустрічі польський голкіпер попросив заміну через біль у грудях. Його замінили на Маттія Періна.

"Я в порядку. Я трохи хвилювався, але ми провели всі тести, і все виявилося в порядку. Я був наляканий, такого зі мною ніколи раніше не траплялося. Мені було важко дихати, і це справді мене непокоїло", — наводить слова Щесни Sky Sport Italia.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ювентус — Спортінг.