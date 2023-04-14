Ліга Європи

Наставник "вовків" поділився своїми думками після гри з Феєнордом.

Головний тренер Роми Жозе Моуріньо прокоментував поразку своєї команди у першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи проти Феєнорда (0:1).

"Не знаю, що там з травмами Дібали та Абрагама. У мене не було часу запитувати про це під час гри, також не спілкувався з медштабом й після.

У нас немає Голанда в атаці. Ми є такими, якими є, намагаємося грати якнайкраще.

Це був мій вибір, щоб Пеллегріні пробивав пенальті. Його заміна не має нічого спільного з цим промахом. Якщо хтось не забиває пенальті, то промахнулись всі ми. Це не проблема.

У нас труднощі. У неділю буде важка гра проти Удінезе, а потім у четвер матч-відповідь з Феєноордом. У нас не так багато футболістів для ротації", - наводить слова Моуріньо Football-Italia.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Феєнорд — Рома.