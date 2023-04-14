Слова центрального захисника "червоних дияволів".
ГАРРІ МАГВАЙР - GETTY IMAGES
14 квітня 2023, 11:24
Захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр прокоментував нічию з Севільєю в першому чвертьфіналі Ліги Європи (2:2).
"Мені здається, ми досить добре оборонялися та показали характер. Здавалося, що ми досягнемо позитивного результату, але потім трапилося щось незрозуміле, і матч закінчився внічию.
Але нічого не втрачено – все вирішиться наступного тижня", – сказав захисник Ман Юнайтед.
Матч-відповідь поміж андалузькою Севільєю та англійським Манчестер Юнайтед відбудеться вже за тиждень — 20 квітня.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед втратив Мартінеса та Варана.