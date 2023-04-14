Ліга Європи

Слова центрального захисника "червоних дияволів".

Захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр прокоментував нічию з Севільєю в першому чвертьфіналі Ліги Європи (2:2).

"Мені здається, ми досить добре оборонялися та показали характер. Здавалося, що ми досягнемо позитивного результату, але потім трапилося щось незрозуміле, і матч закінчився внічию.

Але нічого не втрачено – все вирішиться наступного тижня", – сказав захисник Ман Юнайтед.

Матч-відповідь поміж андалузькою Севільєю та англійським Манчестер Юнайтед відбудеться вже за тиждень — 20 квітня.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед втратив Мартінеса та Варана.